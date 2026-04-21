Нелегальную стройку в заповеднике обнаружили в Карелии

Нелегальные стройки в заповедных зонах и охраняемых природных территориях обнаружили в девяти российских регионах, включая Карелию.

Незаконно построенные объекты обнаружены в Сочинском нацпарке в Краснодарском крае, на Плещеевом озере в Ярославской области, на Куршской косе в Калининградской области, в нацпарке «Югыд ва» в Коми, в Якутии (резерват «Барайы»), на Чукотке (нацпарк «Берингия»), в Водлозерском парке в Карелии, в Москве и области (Лосиный Остров), пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Общественного совета при Минприроды. В перечень также рискуют попасть ООПТ в Калмыкии, Ростовской области и ряде других регионов.

Под видом инфраструктуры для экологического туризма в заповедниках, национальных и природных парках возводят объекты, не связанные с целями и задачами ООПТ, иногда речь идет о незаконной застройке. Общественный совет Минприроды ведет работу по оценке реальной ситуации.