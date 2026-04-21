Для жителей Карелии призвали отменить плату за просмотр красот

Карельские профсоюзы считают, что уникальные природные и культурные достопримечательности Карелии становятся не доступны для коренных жителей. Они направили обращение в адрес региональных властей с просьбой пересмотреть порядок взимания платы за вход на туристические объекты на территории республики и принять мер по обеспечению доступности рекреационных и природных достопримечательностей для жителей региона.

В КРО «Профсоюза работников госучреждений» считают, что жители республики должны иметь льготу, а в идеале посещать природные, исторические и культурные достопримечательности родного края бесплатно.

«В настоящее время сложившаяся ситуация характеризуется, с одной стороны, ростом туристической привлекательности Карелии, а с другой – последовательным сокращением доступности местных природных жемчужин для коренных жителей. По сути, складывается парадоксальная ситуация, когда граждане вынуждены оплачивать возможность созерцать родную природу и дышать воздухом на территории своего региона, что воспринимается членами профсоюзных организаций как несправедливость, требующая безотлагательного вмешательства со стороны республиканской власти»,

- сказано в обращении. Они указывают, что семейные поездки стали недоступными для значительной части жителей Карелии.

Профсоюзы привели расценки на выходные билеты в различные туристические локации. Например, входной билет в этно-парк «Гора Сампо» является бесплатным для имеющих регистрацию по месту жительства в Прионежском районе. Для остальных жителей Карелии предусмотрены льготные билеты стоимостью 250 рублей, стандартная цена для иногородних туристов - 400 рублей. Профсоюзы считают, что льготу можно было бы распространить на всех жителей региона, а не один район. Возмутила их ситуация в заповеднике «Кивач». Плату требуют с водителя экскурсионного автобуса и гида – 320 рублей. Много нареканий к парку «Рускеала» - он привлекателен у туристов, но ценовая политика по отношению к жителям республики ограничена, а по отношению к пенсионерам носит и вовсе дискриминационный характер – скидка установлена лишь для пожилых людей старше 60. Также вызывает вопросы стоимость билета для людей с инвалидностью: согласно действующим правилам горного парка право на бесплатный вход предоставляется взрослым посетителям с инвалидностью 1-й группы и детям-инвалидам, лица с инвалидностью 2-й и 3-й групп такого права не имеют. Стоимость платы за посещение Валаама и заповедника Кижи также создает барьеры для жителей республики.

«Программа посещения острова Валаам, включающая две экскурсии, обед и проезд из Сортавала и обратно, стоит 7 700 рублей с человека в будни и 8 100 рублей в выходные. При этом система льгот крайне ограничена: скидка 50 % предоставляется только детям до 12 лет, тогда как дети от 13 до 17 лет включительно оплачивают полную стоимость билета. Кроме того, отсутствуют какие‑либо льготы для пенсионеров, а скидки для жителей Республики Карелия не предусмотрены вовсе. Такая ситуация представляется несправедливой и существенно ограничивает доступ к острову для социально уязвимых категорий граждан и местных жителей»,

- отмечают профсоюзы.

Для посещения острова Кижи гости должны заплатить частному перевозчику за проезд, а музею за входной билет.

«На летний сезон 2026 года стоимость входного билета с экскурсией установлена в размере 1 500 рублей для взрослых и 900 рублей — для пенсионеров, несовершеннолетних от 6 лет, инвалидов I группы и их сопровождающих. Возникает закономерный вопрос: почему инвалиды I группы, а также их сопровождающие, должны оплачивать входной билет? Это противоречит принципам инклюзивного туризма и создаёт дополнительные барьеры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, вызывает вопросы условие, согласно которому льготная стоимость билета (900 рублей) для жителей Карелии действует только в несезон — в мае, сентябре и октябре. В летние месяцы местные жители обязаны оплачивать полную стоимость, что делает посещение острова менее доступным как раз в наиболее благоприятное для экскурсий время», - отмечают профсоюзы.

Профсоюзы считают, что из-за такого подхода к плате за просмотр природных достояний снижается качество жизни в Карелии, подрывается социальная справедливость, сдерживается развитие внутреннего туризма, формируется социальная напряженность.

Профсоюзы попросили пересмотреть ценовую политику и закрепить за жителями Карелии право на бесплатное (или существенно льготное, на символической основе) посещение особо охраняемых природных территорий, природных парков и иных туристических объектов регионального значения.