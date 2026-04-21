ТЭН от бойлера смыли в унитаз в Карелии

Коммунальщики прочищали трубы, чтобы устранить засор в Кеми. В унитазы местные жители смывают то, чего не следует.

Работы на канализационной сети проводили в районе домов 19 и 42 по улице Пролетарская. Специалисты прочищали колодцы вакуумной машиной и гидродинамической установкой. Колодцы были забиты тряпками, влажными салфетками и другим мусором, который нельзя смывать в унитаз. Из колодца у дома № 19 извлекли ТЭН от водонагревателя, рассказали в паблике администрации Кемского округа.

В комментариях пользователи выразили удивление, как можно было смыть в унитаз эту деталь: «Не верю, чтобы тэн по трубам прошел и в унитаз влез».

Кто-то предложил ставить ловушку в каждую квартиру, где выходит канализационный стояк: «Только так можно победить засранцев».

В администрации попросили местных жителей объяснить близким и родным, что в унитаз нельзя смывать салфетки, туалетные ершики, тряпки, волосы, средства гигиены, пищевые отходы, маски, сигареты, строительный мусор. Весь этот мусор необходимо отправлять в ведро. В противном случаев возникает угроза аварий, затопления подвала и первых этажей, неприятного запаха.