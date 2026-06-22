Россиянам предлагают проверить наличие долгов и списывают деньги

Мошенники обманывают людей под видом проверки штрафов ГИБДД и задолженностей

Фото: Петрозаводск говорит

Злоумышленники предлагают за пять рублей получить отчет, но это сводится к похищению данных банковских карт и денег. Об этом ТАСС сообщили в компании по информационной безопасности F6.



Аналитики департамента защиты от цифровых угроз отметили, что все сомнительные сайты действуют по одному сценарию. Пользователю предлагают ввести номер телефона, фамилию, имя, отчество, дату рождения. Потом ему предлагают подписаться на отчет за 5 рублей в месяц.

При согласии данные карты передаются аферистам. При этом на экране появляется ошибка оплаты подписки. Если пользователь добавит данные другой карты, они тоже будут скомпрометированы, и есть все шансы лишиться денег на банковском счёте.