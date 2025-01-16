Россиянам посоветовали не замораживать некоторые продукты

Терапевт Андрей Кондрахин предупредил россиян о том, что при заморозке срок хранения продуктов продлевается, но их пищевая ценность снижается. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Медик посоветовал не замораживать молоко, мясо, фрукты, лук, кабачки и другие овощи с большим содержанием воды. Он объяснил, что кристаллы жидкости при замерзании разрушают структуру продукта. Из-за этого меняется его вкус, и теряются полезные компоненты.

Также врач подчеркнул, что промышленная заморозка позволяет сохранить вкус и качество еды.

«Любой замороженный продукт из магазина нельзя размораживать при комнатной температуре. Рекомендуется сразу его приготовить, потому что при предварительной разморозке или повторной заморозке он растеряет все свои свойства», - резюмировал Кондрахин. // Фото: freepik.com