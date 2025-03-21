Россиянам посоветовали чаще есть лук

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о полезных свойствах репчатого лука и посоветовала россиянам добавить этот продукт в свой рацион. Слова медика приводит РИА Новости.

Как отметила врач, лук обладает сильными противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми, противоглистными и дезинфицирующими свойствами. Он содержит множество полезных веществ. Как рассказала Сухорукова, в луке много железа, хрома, йода, цинка, фосфора, кремния, калия, марганца, хлора и серы. А благодаря большому количеству минеральных солей в составе лук помогает нормализовать водно-солевой баланс.

При этом доктор порекомендовала съедать не более 100 граммов лука в день. При проблемах с желудочно-кишечным трактом этот продукт вовсе следует исключить из рациона.