Россиянам перечислили вызывающие акне продукты

Косметолог Шабаги Мадиева перечислила продукты, употребление которых может спровоцировать возникновение акне. Слова специалиста приводят «Известия».

Как отметила врач, в этот перечень входят фастфуд, жареная пища, соленая и сладкая еда, а также кофе. Помимо этого врач внесла в список потенциально опасных и молочные продукты.

«Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме и, как следствие, приводят к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы»,

- объяснила Мадиева.

Среди других причин развития акне косметолог назвала стресс, нарушения в работе иммунной системы, гормональный дисбаланс и заболевания желудочно-кишечного тракта. // Фото: unsplash.com