Россиянам перечислили правила безопасной осенней прогулки

Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев дал советы россиянам, как сохранить здоровье во время осенней прогулки. Слова специалиста приводит aif.ru.

Прежде всего, отметил специалист, одеваться надо по погоде. Стоит надеть куртку, шапку, перчатки, а кроссовки выбирать утепленные. Помимо этого, дышать лучше носом.

«Плюсом дыхания через нос, когда закрыт рот, является защита от переохлаждения задней стенки глотки. То есть правильное дыхание в такой ситуации становится защитой от таких болезней, как фарингиты, тонзиллофарингиты, воспаление носоглотки», - сказал врач, добавив, что при этом мозг, кровеносная система, сердце и сосуды будут насыщены кислородом.

Также медик советует во время прогулок отказаться от телефона и внести в процесс элемент медитации. Осенние прогулки позволяют обеспечить необходимое движение и при правильной организации дают отдых нервной системе, поэтому отказываться от них нельзя ни в коем случае, заключил специалист. Фото: unsplash.com