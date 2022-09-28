Перечислены старящие женщин прически

Стилист Галина Тоторина перечислила прически, визуально старящие женщин. Слова эксперта приводит модный журнал Grazia.

Как отметила специалист, конский хвост не подходит обладательницам славянского типа волос, поскольку они не очень густые. По данной причине подобная прическа прибавляет несколько лет даже очень молодым девушкам, поясняет эксперт. Вместо конского хвоста рекомендуется присмотреться к каре, которое придает волосам объем.

Также стилист назвала старящей прической пучок, зафиксированный на голове заколкой-крабиком. Упомянутый аксессуар смотрится красиво и стильно только на густых волосах, уточняет Тоторина.

Кроме того, испортить внешний вид также могут осветленные или мелированные пряди, поскольку химические компоненты красящих средств делают их ломкими и безжизненными. Так, чтобы визуально сделать локоны более здоровыми, необходимо отрезать их по линии, где они на ощупь становятся плотными, заключила стилист. Фото: unsplash.com