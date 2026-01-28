Россиянам объяснили опасность горячего чая сразу после прогулки

Употребление горячего чая, кофе или еды сразу после прогулки на холоде может навредить зубам и сделать их более чувствительными, предупредили россиян.

Эмаль и дентин при низкой температуре охлаждаются. Если на зубы воздействует высокая температура, возникает резкий перепад температуры, из-за чего на эмали образуются микротрещины, пояснил в беседе с газетой «Известия» стоматолог. Такие повреждения впоследствии могут привести к кариесу или чувствительности зубов.

Вдобавок, в тканях зубов на морозе снижается кровообращение, а резкое повышение температуры создает дополнительную нагрузку. Для людей, которые уже столкнулись с проблемами с деснами или истонченной эмалью, такие температурные качели могут усугубить проблему.

Стоматолог рекомендует выждать 15-20 минут после прогулки на улице, прежде чем пить что-либо горячее. Зубы должны успеть адаптироваться к температуре внутри помещения. Либо же можно выпить напиток комнатной температуры, но не горячий.

