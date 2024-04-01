Россиянам назвали важные для здоровья сердца продукты

Телеведущие Елена Малышева и Герман Гандельман перечислили продукты, употребление которых снижает риск развития сердечной недостаточности. Слова врачей приводит «Лента.ру».

Как отметил Гандельман, к повреждению сердечно-сосудистой системы приводит нехватка в организме витамина В1. Этим витамином очень богаты рисовые отруби, льняное семя и спирулина.

«Витамин B1 мы не синтезируем, поэтому его надо съесть с какой-то едой», - подчеркнула Малышева и рекомендовала включить в рацион перечисленные продукты. // Фото: unsplash.com / Nrd