01 апреля 2024, 18:47
Горняки погибли в результате взрыва в шахте на Урале
В Свердловской области трое рабочих оказались под завалами на шахте
В Свердловской области трое горняков погибли после взрыва на шахте Северопесчанская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, трагедия произошла при проведении плановых взрывных работ. Причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности.
Как передает Telegram-канал «112», всего в момент происшествия на смене трудились 106 рабочих. Из них трое оказались под завалами. // Фото: unsplash.com / Io & Tech