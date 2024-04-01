Горняки погибли в результате взрыва в шахте на Урале

В Свердловской области трое горняков погибли после взрыва на шахте Северопесчанская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, трагедия произошла при проведении плановых взрывных работ. Причиной ЧП могло стать нарушение правил безопасности.

Как передает Telegram-канал «112», всего в момент происшествия на смене трудились 106 рабочих. Из них трое оказались под завалами. // Фото: unsplash.com / Io & Tech