Россиянам назвали три напитка для поддержания здоровья сердца

В Роспотребнадзоре перечислили напитки, которые способны поддерживать здоровье сердца и артерий. Об этом пишет издание Runews24.ru.

Так, россиянам рекомендовали пить зеленый чай, томатный и свекольный соки. Зеленый чай богат антиоксидантами. Этот напиток снижает уровень холестерина и регулирует давление. При этом чрезмерно увлекаться зеленым чаем не стоит, поскольку он содержит кофеин. В день можно выпивать не более трех чашек.

Томатный сок также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он содержит витамины, способствующие снижению давления и уровня холестерина.

Что касается свекольного сока, то этот напиток содержит нитриты, расширяющие сосуды и снижающие давление. Его также советуют добавить в рацион. // Фото: unsplash.com / Anna Zakharova