Названы новые минимальные цены на водку и коньяк в России

Минфин утвердил новые минимальные цены на крепкий алкоголь в России, которые будут действовать с 1 января 2025 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 января бутылка водки объемом 0,5 литра будет стоить в магазинах не менее 349 рублей (сейчас 299 рублей). Минимальная цена бутылки коньяка вырастет с 556 рублей до 651 рубля.

Также подорожает бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) - до 472 рублей за 0,5 литра. // Фото: unsplash.com / Charlotte Harrison