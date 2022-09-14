Россиянам назвали самый полезный сыр

Адыгейский сыр можно считать самым полезным из имеющихся на рынке. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург, слова которого приводит «Москва 24».

При выбора сыра стоит обращать внимание на состав продукта, подчеркнул врач. Так, соль и избыток жира делают сыр вредным, а кальций и белок - полезным.

«Самые полезные - те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке это все-таки адыгейский», - сказал медик.

Гинзбург также отметил, что в день следует употреблять не более 100-150 граммов популярного продукта. Фото: unsplash.com