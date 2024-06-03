Россиянам назвали самый полезный способ приготовления яиц

Яйца должны обязательно присутствовать в рационе, это один из самых полезных продуктов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач призвала россиян варить яйца в мешочек. По ее словам, это самый полезный способ приготовления продукта. «Самые полезные яйца - это сваренные в мешочек, когда сварен белок, а желток полужидкий», - сказала Соломатина.

Диетолог также рекомендует употреблять на завтрак омлет с овощами. Такое блюдо надолго избавит от чувства голода, а также придаст сил и даст питание мозгу.

Большинству людей можно спокойно съедать по одному-два яйца в день, но некоторым стоит быть осторожными. Соломатина рассказала, что при высоком уровне холестерина или атеросклеротическом риске потребление яиц надо снизить до двух штук в неделю. Если у человека есть подагра или камни в почках, следует есть только желток. // Фото: unsplash.com / Nick Fewings