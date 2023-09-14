Россиянам назвали продлевающий жизнь продукт

Академик РАН Владимир Хавинсон и доктор медицинских наук Светлана Трофимова раскрыли группу продуктов, употребление которых способно продлить жизнь человека. Слова специалистов приводит «Лента.ру» со ссылкой на программу «О самом главном», вышедшую в эфир на канале «Россия 1».

Как отметили врачи, россиянам стоит обязательно включить в рацион мед и другие продукты пчеловодства - прополис, пергу, цветочную пыльцу, маточное и трутневое молочко. Последние исследования показали, что люди, употребляющие эти продукты, живут, в среднем, на пять лет дольше.

По словам специалистов, мед содержит множество витаминов, минеральных и биологически активных веществ. Его считают продуктом для здоровья, молодости и активности, подчеркнули эксперты. Трофимова добавила, что достаточно употреблять две-три чайные ложки меда в день, чтобы продлить жизнь. // Фото: unsplash.com / Nrd