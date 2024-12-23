Россиянам назвали полезную альтернативу картофелю в новогодних салатах

Заменить отварной картофель в новогодних салатах можно на более полезные продукты, в частности, на цветную капусту или авокадо.

Оливье и сельдь под шубой весьма калорийны, а отварной картофель может привести к повышению сахара в крови. От этих салатов стоит воздержаться людям с диабетом и тем, кто к нему предрасположен. Вдобавок эти салаты могут стать причиной отеков. Желудочно-кишечный тракт сильно нагружает сочетание майонеза с консервированными, слабосолеными и крахмалистыми продуктами, сообщает aif.ru.

Картофель в оливье, по словам диетолога-нутрициолога Софии Ковановой, можно заменить на авокадо, а в сельди под шубой и мимозе на отварную цветную капусту. Вместо колбасы в оливье можно добавить отварную куриную грудку, а вместо соленой рыбы - отварную. Майонез можно приготовить дома или заменить его нежирной сметаной.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов раскрыл опасность для некоторых людей традиционных блюд на новогоднем столе. // фото unsplash.com/ Roman Spiridonov