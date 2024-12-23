Министр объяснил дефицит льготных лекарств в Карелии

Глава регионального минздрава Михаил Охлопков объяснил, что дефицит льготных лекарств был связан с ростом числа льготополучателей и назначением более эффективных и дорогостоящих препаратов.

В Карелии за пять лет число льготных получателей лекарств возросло почти вдвое, выросла и стоимость лечения - в среднем с 17 тысяч до 28 тысяч рублей. По некоторым случаям стоимость курса лишь на одного пациента составляет от 19 до 45 млн рублей, говорится на сайте правительства региона.

Министр отметил, что проблема льготных лекарств есть во всех регионах и требует федерального решения, это показала прямая линия президента Владимира Путина.

В Карелии более 108 тысяч человек имеют право на льготные лекарства. На закупку препаратов в 2024 году было предусмотрено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, эти средства полностью освоены.

В октябре из федеральной дотации дополнительно направляли более 100 млн рублей закупку стратегически значимых лекарственных препаратов. Большая часть этих лекарств уже поступила. // фото unsplash.com/ Christine Sandu