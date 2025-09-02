Россиянам назвали опасные домашние растения

Эксперты предупредили россиян об опасности алоэ веры и драцены: они могут стать причиной отравления любопытных домашних питомцев. Растения содержат опасные вещества, которые при попадании в организм животного провоцируют появление неприятных симптомов, делится "Lenta.ru".

Алоэ вера известна своими целебными свойствами, однако когда домашний питомец кусает ее, он может отравиться, что приведет к рвоте, усталости и вялости. Также опасна агава американская, которая провоцирует аздражение полости рта, слюнотечение и расстройство желудка у животных.

Популярная драцена трехполосная, или же тещин язык, очищает воздух и не требует большого ухода, однако может сильно навредить питомцам. Например, вызвать тошноту, слюнотечение и вялость. Похожий вред могут нанести суккулент «жемчужная нить» и толстянка овальная. Они могут вызвать даже депрессию и потерю координации.