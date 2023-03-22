Россиянам назвали насыщающие на весь день продукты

Диетолог Юлия Хрулева перечислила продукты, способные насытить человека на весь день. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как подчеркнула доктор, богатые клетчаткой продукты не только позволяют долго оставаться сытым, но также способствуют регулированию процесса пищеварения. К ним врач отнесла ягоды, орехи, овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Хрулева также отметила, что хорошим источником белка являются морепродукты, птица, нежирные сорта мяса, яйца, сыр и молочные продукты. // Фото: unsplash.com