21 марта 2023, 19:04
Стоимость риса в магазинах может вырасти до 30 процентов
Из-за неурожая поставщики предупредили о резком повышении цен на крупу
Производители риса предупредили торговые сети, что цены повысятся до 30 процентов. Это вызвано проблемами с урожаем, рассказали изданию «Коммерсант» осведомленные источники.
Весной прошлого года случилась авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Обрушилась дамба, нарушилось водоснабжение посевных площадей.
Повышение цен на 15 – 30 процентов подтвердили в «Ленте», разные производители назвали различные цифры.
В торговой сети рассчитывают на нормализацию ситуации, чтобы не поднимать цены для покупателей. Другой источник рассказал, что цены поднимут с 27 марта. // фото: freepik.com