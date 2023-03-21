Стоимость риса в магазинах может вырасти до 30 процентов

Производители риса предупредили торговые сети, что цены повысятся до 30 процентов. Это вызвано проблемами с урожаем, рассказали изданию «Коммерсант» осведомленные источники.

Весной прошлого года случилась авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Обрушилась дамба, нарушилось водоснабжение посевных площадей.

Повышение цен на 15 – 30 процентов подтвердили в «Ленте», разные производители назвали различные цифры.

В торговой сети рассчитывают на нормализацию ситуации, чтобы не поднимать цены для покупателей. Другой источник рассказал, что цены поднимут с 27 марта. // фото: freepik.com