Россиянам назвали быстрый способ заснуть при бессоннице

Врач и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл способ справиться с бессонницей. Специалист дал совет в эфире программы «О самом главном» в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит «Лента.ру».

«Ученые установили, что очки с желтыми стеклами существенно увеличивают концентрацию гормона ночного сна - мелатонина. Очки отсекают синюю составляющую светового спектра, которая, собственно, блокирует выделение мелатонина»,

- рассказал Агапкин.

Специалист отметил, что использование очков с желтыми линзами улучшит качество сна и порекомендовал надевать их за два часа до того, как отправиться спать. // Фото: unsplash.com