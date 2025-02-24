Россиянам назвали безопасное количество съедаемых блинов

Диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько блинов можно съедать за один раз без вреда для здоровья. Слова специалиста приводит РИАМО.

Как отметила медик, за один прием пищи можно съедать два-три блина. Она подчеркнула, что переедание может привести к тяжести, изжоге и проблемам с пищеварением. Чтобы помочь организму, блины лучше всего запивать водой, компотом или травяным чаем. Газированных напитков и ледяной воды лучше избегать.

Джутова напомнила, что блины - это калорийное блюдо. Большое количество жирных блинов в рационе каждый день может перегрузить пищеварительную систему, подытожила врач. // Фото: unsplash.com / Monika Grabkowska