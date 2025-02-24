Самый полезный хлеб назвали россиянам

Диетолог Регина Ахуньянова назвала ржаной хлеб самым полезным для здоровья. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, ржаной хлеб содержит большое количество клетчатки и витаминов группы В. Ко всему прочему, в этом хлебе меньше всего вредного канцерогена, который образуется в любой выпечке с корочкой.

Ахуньянова назвала «Дарницкий», «Бородинский», «Рижский» и «Минский» хлеб самыми известными ржаными изделиями. Врач призвала включить их в свой рацион. // Фото: unsplash.com / James Harris