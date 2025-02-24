24 февраля 2025, 19:29
Самый полезный хлеб назвали россиянам
Диетолог посоветовала жителям страны обратить внимание на ржаной хлеб
Диетолог Регина Ахуньянова назвала ржаной хлеб самым полезным для здоровья. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Как отметила врач, ржаной хлеб содержит большое количество клетчатки и витаминов группы В. Ко всему прочему, в этом хлебе меньше всего вредного канцерогена, который образуется в любой выпечке с корочкой.
Ахуньянова назвала «Дарницкий», «Бородинский», «Рижский» и «Минский» хлеб самыми известными ржаными изделиями. Врач призвала включить их в свой рацион. // Фото: unsplash.com / James Harris