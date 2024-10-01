Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнили в Госдуме.

Дело в том, что суббота, 2 ноября, будет рабочим днем. Этот выходной переносится на 30 апреля 2025 года. Таким образом, работающие граждане будут трудиться с 28 октября по 2 ноября. Выходные выпадут на 3-4 ноября - воскресенье-понедельник.

Соответственно на Первомай в 2025 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с 28 апреля по 1 мая. // Фото: unsplash.com / Eric Rothermel