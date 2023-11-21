Россиян призвали не дарить дорогие подарки на Новый год

Россиянам посоветовали не дарить дорогие подарки на Новый год даже близким людям. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова назвала дорогие презенты плохим тоном, ее слова приводит издание «360».

Специалист подчеркнула, что подарок на Новый год должен быть символическим и стоить не более 700-800 рублей.

Холгова отметила, что презент стоимостью более 3000 рублей уже считается дорогим. Его стоит дарить по более весомым поводам. // Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide