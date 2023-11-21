21 ноября 2023, 16:02
Россиян призвали не дарить дорогие подарки на Новый год
Эксперт посоветовала тратить на новогодний подарок не более 800 рублей
Россиянам посоветовали не дарить дорогие подарки на Новый год даже близким людям. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова назвала дорогие презенты плохим тоном, ее слова приводит издание «360».
Специалист подчеркнула, что подарок на Новый год должен быть символическим и стоить не более 700-800 рублей.
Холгова отметила, что презент стоимостью более 3000 рублей уже считается дорогим. Его стоит дарить по более весомым поводам. // Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide