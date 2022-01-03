Россиян предупреждают о значительном подорожании алкоголя

В 2022 году россиян ожидает значительный рост цен на алкоголь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на производителей спиртного.

Среди основных причин повышения стоимости производители называют уровень инфляции, подорожание топлива и комплектующих, а также неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира.

Так, цены на крепкий алкоголь, в том числе на водку, коньяк и бренди, могут вырасти на 15-20 процентов. Винодельческая продукция может подорожать на 20-25 процентов.

При этом пиво не должно стать значительно дороже - цены вырастут, в среднем, на рубль. Фото pixabay.com/Vinotecarium