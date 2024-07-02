Россиян предупредили об опасности готовых салатов

Летом лучше отказаться от готовых салатов с рыбой, мясом, зеленью и заправленных майонезом или другим жирным соусом. Такой совет дала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

В готовые салаты могут добавить некачественное сырье, а также хранить салат неправильно. В продукте могут развиться бактерии ботулотоксина. По словам эксперта, ботулизм может быть в салатах, в которые добавляют консервированные грибы, овощи или мясо. В жару в готовых салатах могут развиться кишечная палочка, листерии или дизентерии.

Блюдом можно отравиться. Исход может быть самым разным. Диетолог рекомендует отказаться от готовых салатов детям и пожилым людям.

Соломатина советует не употреблять и фруктовые салаты. Такое блюдо быстро портится, особенно если в него добавили сахар или йогуртовую заправку. Диетолог советует делать салаты самим и сразу съедать. // фото unsplash.com/ Hermes Rivera