Россиян предупредили о существенном подорожании свинины

В России в скором времени возможен дефицит свинины. Цены на мясо могут вырасти на 10-20%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России.

К подорожанию может привести распространение вируса африканской чумы свиней. Также свою роль сыграет сокращение поголовья скота, а более выгодные экспортные цены на свинину побуждают фермеров сокращать продажи на российском рынке.

Отмечается, что ситуация серьезная, поскольку речь идет о продовольственной безопасности страны.

По словам экспертов, в 2023 году только в Краснодарском крае поголовье уменьшилось на 22,7 тысячи единиц. Под угрозой из-за вируса АЧС оказались еще десятки тысяч единиц.

Один из аграриев отметил, что с мясом свинины в России такая же ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках. В последнее время цены на свинину в стране были очень низкими, - она стоила столько же, сколько и курица. Сейчас в России происходит возврат к прежнему соотношению, поэтому свинина подорожает. // Фото: unsplash.com / Cindie Hansen