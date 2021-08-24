Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней

Завезенные в России крупные слизни могут в скором времени вытеснить привычных серых, предупреждает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. В беседе с РИА Новости эксперт рассказал, что оранжевые слизни длиной более десяти сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. Ранее этот вид обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии, затем расселился по Европе. В последние несколько лет его встречают в Москве и Тверской области. На юге страны лузитанский слизень уже обычный обитатель.

Гомыранов предположил, что «пришелец» распространяется вместе с кустами или рулонным газоном. У представителей этого вида практически нет естественных врагов, они активно плодятся и могут совершать катастрофические набеги на луга, сады и огороды. За одну кладку лузитанские слизни могут произвести до 100 яиц.

«Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня»,

- уверен специалист.

Зоолог отметил, что слизни также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они способны вырастать до 18 сантиметров в длину. Этот вид распространен в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Придорожный слизень обычно живет в садах, полях, лесах. Специалист утверждает, что для человека слизень не опасен и вопреки распространенному заблуждению не переносит бычьего цепня. Человек заражается паразитом только при поедании сырого мяса. (фото rosng.ru)