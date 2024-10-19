Россиян, находящихся сейчас на Кубе, просят не паниковать

Посольство России в Гаване на фоне полного отключения электричества на Кубе призвало находящихся на острове соотечественников сохранять спокойствие. Об этом пишет РИА Новости.

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею",

— говорится в публикации в Telegram-канале.

Электроэнергия в стране сейчас подается только на объекты критической инфраструктуры, имеются перебои с мобильной связью и интернетом. Профильные службы делают все возможное для решения проблемы, однако точные сроки выхода из блэкаута пока не известны.

Как сообщило Министерство энергетики и горной промышленности Кубы, выход из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению энергосистемы страны.

По последним данным ведомства, частичная генерация идет сейчас с электростанции Energas, также ведутся работы по запуску ТЭЦ. Кроме того, восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо. // Фото: Петрозаводск говорит.