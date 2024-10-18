Вынужденный поход на работу в выходной принес мужчине богатство

Житель США был вынужден пойти на работу в выходной день и выиграл по дороге 1 миллион долларов. Об этом пишет портал UPI.

Как рассказал счастливчик, ему позвонили коллеги, когда он отдыхал. Мужчине объяснили, что требуется его помощь, и попросили выйти. По дороге на службу американец остановился на АЗС и купил заодно несколько лотерейных билетов. Стерев защитный слой, мужчина обнаружил, что выиграл целое состояние.

Победитель признался, что поверил в свою удачу только тогда, когда получил в офисе лотереи свой выигрыш. // Фото: unsplash.com / Colin Watts