Россиян будут лечить от гриппа за девять дней

Срок лечения от гриппа сократили в России. Ранее при средней тяжести болезни срок лечения составлял 15 дней, при тяжелом – 20. По новым правилам Минздрава средняя продолжительность лечения составит девять дней.

Ведомство также установило перечень услуг, оказываемых пациентам в течение лечения, и перечень лекарств и рекомендации по питанию.

По информации газеты «Известия», диагностика предусматривает осмотр акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Для пациентов в стационаре предусмотрены наблюдения анестезиолога-реаниматолога, ежедневные осмотры инфекционистом и терапевтом.

