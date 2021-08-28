Россия вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, проходящего в Москве.

Российская команда в полуфинале обыграла Швейцарию. Основное время закончилось со счетом 5:5, причем наши отыгрались за 19 секунд до конца третьего тайма. В серии пенальти россияне были сильнее - 5:4.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Сенегал-Япония. Фото twimg.com