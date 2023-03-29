Россия может отменить роуминг с тремя странами

Россия планирует к 2025 году отменить международный роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией, пишут «Ведомости» со ссылкой на запрос Евразийской экономической комиссии к крупным мобильным операторам.

Операторов попросили направить данные о числе абонентов, объеме услуг, тарифах с января 2020 по декабрь 2022 года и доходах.

Приложением к запросу стала дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. До конца 2024 года компании должны разработать правила использования «справедливых тарифов» на услуги связи, которые начнут работать в начале 2025 года.

Роуминг с Белоруссией, которая входит в ЕАЭС, был отменен в 2021 году. Но, по словам экспертов, операторы ввели лимиты на бесплатные входящие звонки в сутки, а также снизили цены на исходящие звонки относительно «обычного» роуминга. // фото freepik.com