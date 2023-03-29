Недобросовестных блогеров занесут в реестр

В России создадут реестр недобросовестных блогеров. Перечень опубликует Ассоциация блогеров и агентств, пишут «Известия».

Для этого создан телеграм-бот, куда можно отправить жалобу на нарушения. Жаловаться можно не только на блогеров, но и на клиентов, агентства и продюсерские центры.

Для маркировки введут систему цветных карточек, где укажут причину попадания в список и количество жалоб. Желтая карточка будет сигнализировать о финансовых и юридических рисках работы с пользователем. Коричневая - сигнал о рисках для репутации, черная - рекомендация отказаться от работы с нарушителями. Модераторы работают с жалобами, чтобы исключить ошибки.

Ожидается, что внедрение реестра сможет заставить блогеров соблюдать закон и не рекламировать запрещенную информацию. // фото freepik.com