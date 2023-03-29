Мужчина присвоил тысячи лотерейных билетов и ничего не выиграл

Житель Москвы присвоил почти 12 тысяч лотерейных билетов, но в итоге ничего не выиграл. Об этом пишет РБК.

По данным источника, 50-летний мужчина устроился работать продавцом лотерейных билетов. Вместо того, чтобы реализовывать товар, он стал присваивать его себе. Таких украденных билетов накопились тысячи. Но удача не улыбнулась жителю столицы - ничего выиграть он не смог.

Зато поступком мужчины заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о присвоении товара на сумму почти 1,4 миллиона рублей. Москвичу грозит до десяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com