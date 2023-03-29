Ковидом за сутки заболели 152 жителя Карелии

За последние сутки в Карелии выявлены 152 новых случая заражения коронавирусом. Пришлось госпитализировать одного пациента с ковидом. Такую информацию приводит федеральный оперативный штаб.

В России зарегистрированы 11 128 новых инфицированных. Скончались 33 человека, у которых был диагностирован ковид.

Всего с начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 397 179 человек. Общее число случаев заражения превысило 22,61 миллиона. // Фото: unsplash.com