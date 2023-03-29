29 марта 2023, 11:00
Россия

Ребенок умер после урока физкультуры в российском регионе

Мальчика-сердечника не смогли спасти в Симферополе

В Симферополе ребенок умер после урока физкультуры в школе. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

Трагедия произошла днем 28 марта. По данным источника, девятикласснику стало плохо во время пробежки. Мальчик упал и потерял сознание. Скорая помощь пыталась спасти его жизнь, реанимационные мероприятия длились полтора часа. Однако ребенок умер.

Как отмечает издание, у мальчика были проблемы с сердцем, он страдал от высокого давления. Тем не менее допуск к физкультуре у него был. // Фото: unsplash.com

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Крым
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физкультура