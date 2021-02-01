Россельхознадзор выявил в Карелии массовые нарушения законодательства

Специалисты Россельхознадзора Карелии подвели итоги своей деятельности на территории республики за минувший год, сообщает ведомственный сайт.

На территории региона в 2020 год было проведено 22 плановых и 13 внеплановых проверок, 10 административных расследований, 27 административных обследований и 125 плановых рейдовых осмотров и обследований.

Наибольшее количество нарушений – 22, выразились в невыполнении собственником обязанностей по улучшению земель и охране почв. В частности, в 14 случаях пользователи земельных участков сельскохозяйственного назначения допустили их зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В двух случаях земельные участки были захламлены отходами каменного производства. В одном случае форелевое хозяйство перекрыло плодородный слой почвы деревянным контейнером, содержащим отходы рыбного производства.

В четырех случаях предприятия-лесозаготовители перекрыли плодородный слой почвы порубочными остатками и древесиной, в одном — повредили почву разъездами техники.

В результате сотрудниками и судами вынесено 32 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 732 тыс. рублей, а также одно постановление о назначении административного наказания в виде обязательных работ.

Гражданам и организациям, допустившим нарушения, были выданы 17 предписаний об их устранении.

Собственниками шести земельных участков оформлены добровольные отказы от земли общей площадью 22,46 гектара в Прионежском, Суоярвском и Питкярантском районах Республики Карелия.

Кроме того, в качестве меры профилактики в 2020 году Управлением было выдано 102 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства собственниками и пользователями земельных участков.

С информацией о типовых и массовых нарушениях земельного законодательства и руководствами по выполнению установленных требований и обязательных мероприятий можно ознакомиться на сайте Управления в разделе «Отдел организации земельного надзора».

Фото с сайта rsn-chel.ru