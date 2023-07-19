Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта

Санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта усилили из-за вспышки неизвестной болезни, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным зарубежных СМИ и министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена, что в 600 километрах к югу от Каира, зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Его симптомы схожи с лихорадкой денге.

Роспотребнадзор взаимодействует с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о заболевании.

Туристов, которые планируют отдых в Египте, просят быть осторожными - носить одежду максимально закрывающую кожу, пользоваться репеллентами и инсектицидами.

После возвращения в случае плохого самочувствия рекомендуют обращаться к врачу. // фото unsplash.com