Умер актер из популярных российских сериалов Александр Орловский

Ушел из жизни российский актер Александр Орловский. Его не стало в возрасте 61 года. О кончине артиста сообщает портал «Кино-театр.ру».

Орловский известен широкому кругу зрителей по своим ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».

Артист умер 12 июля. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, пишет «Лента.ру». По данным издания, в последние дни Орловский не выходил на связь. Полиция вскрыла его квартиру в Благовещенске, где и обнаружила тело. // Фото: unsplash.com