19 июля 2023, 09:37
Умер актер из популярных российских сериалов Александр Орловский
Популярный артист скончался от сердечной недостаточности на 62-м году жизни
Ушел из жизни российский актер Александр Орловский. Его не стало в возрасте 61 года. О кончине артиста сообщает портал «Кино-театр.ру».
Орловский известен широкому кругу зрителей по своим ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».
Артист умер 12 июля. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, пишет «Лента.ру». По данным издания, в последние дни Орловский не выходил на связь. Полиция вскрыла его квартиру в Благовещенске, где и обнаружила тело. // Фото: unsplash.com