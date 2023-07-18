В соседнем с Карелией регионе нашли гриб, который умеет ползать

О редком виде грибов рассказала одна из подписчиц группы «Грибы и Грибники СПб» ВКонтакте. Виктория встретила этот грибоподобный организм в лесу Выборгского района.

Эта желтая «губка» - так называемый фулиго гнилостный (Fuligo septica). Его также называют земляным маслом, муравьиным маслом, битыми яйцами, маслом тролля.

Гриб, или грибоподобный организм, умеет передвигаться. По словам Виктории, он делает это вполне осознанно. Выползает для размножения на солнышко из муравейника или гнилого пня. Если ему становится жарко, он очень медленно заползает обратно - незаметно для глаза, часто преодолевая препятствия.

Люди думают, что гриб растаял, но это не так. На самом деле это не единый гриб, а множество отдельных. В минуты опасности (например, засухи) они разбегаются и выживают поодиночке, а потом опять объединяются в единое целое. // фото: «Грибы и Грибники СПб» / «ВКонтакте»