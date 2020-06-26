26 июня 2020, 19:06
Роспотребнадзор рекомендует оставить на удаленке ряд сотрудников
Людям из группы риска лучше пока оставаться дома, уверены специалисты
Российских работодателей призвали не привлекать к очной работе некоторых сотрудников, оставив их на удаленке. Об этом заявила советник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Игонина, ее слова приводит ТАСС.
По мнению специалиста, для людей с хроническими заболеваниями, а также для работников старше 65 лет сейчас удаленная работа подойдет лучше всего. Если у предприятия есть возможность сохранить удаленный режим, стоит этим воспользоваться, уверена Игонина.
Тем же людям, которые все же привлекаются для работы в офисы, специалист порекомендовала соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.