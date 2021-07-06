Роспотребнадзор: при въезде в Россию достаточно одного ПЦР-теста

Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы. Теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия, сообщает ТАСС.

Также Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется»,

— говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. // Фото: tenerifetoday.ru