11 марта 2022, 17:27
Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Instagram в России
Надзорное ведомство объяснило ограничение доступа к популярной соцсети
Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Instagram в России. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих»,
- говорится в сообщении.
Как именно будет осуществляться ограничение доступа к соцсети, пока не уточняется. Фото pixabay.com/Webster2703