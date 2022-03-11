Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Instagram в России. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих»,

- говорится в сообщении.

Как именно будет осуществляться ограничение доступа к соцсети, пока не уточняется. Фото pixabay.com/Webster2703