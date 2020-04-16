16 апреля 2020, 12:21
Росгвардейцы задержали рыбака, заплывшего на территорию ГЭС
Любителя рыбы, оказавшегося на охраняемой территории, передали карельским полицейским
Росгвардейцы пресекли административные правонарушения в Сортавале и Кондопоге.
Так, в Приладожье бумажников в одном из сетевых магазинов 48-летний местный житель попытался уйти, не заплатив за две бутылки водки.
На территории ГЭС в городе бумажников был задержан рыбак. Мужчина пояснил, что рыбачил и случайно заплыл на охраняемый объект.
Оба нарушителя задержаны. Для дальнейшего разбирательства их передали полиции.