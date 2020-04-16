16 апреля 2020, 12:21
Происшествия

Росгвардейцы задержали рыбака, заплывшего на территорию ГЭС

Любителя рыбы, оказавшегося на охраняемой территории, передали карельским полицейским

Росгвардейцы пресекли административные правонарушения в Сортавале и Кондопоге.

Так, в Приладожье бумажников в одном из сетевых магазинов 48-летний местный житель попытался уйти, не заплатив за две бутылки водки.

На территории ГЭС в городе бумажников был задержан рыбак. Мужчина пояснил, что рыбачил и случайно заплыл на охраняемый объект.

Оба нарушителя задержаны. Для дальнейшего разбирательства их передали полиции.

 

 

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Метки: 
сортавала
Кондопога
новости Карелии
росгвардия
водка
алкоголь
рыбак
гэс
Полиция