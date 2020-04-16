Очередной водитель остановлен пьяным за рулем в Карелии

Мужчина, севший пьяным за руль, задержан в Кондопоге, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Автоинспекторы отстранили от управления 34-летнего пьяного водителя автомобиля Рено Сандеро. Мужчина сел за руль автомобиля в состоянии опьянения повторно, будучи лишенный права управления транспортными средствами. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, водитель ожидает решения суда»,

– говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции рассказали, что еще два уголовных дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждены за минувшие сутки: в Муезерском районе в отношении 32-летнего мужчины, и в Олонецком районе в отношении 31-летней женщины.