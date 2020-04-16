Коллекционер украл старинные статуэтки из дома жительницы Карелии

Неизвестный обнес два дома в Олонецком районе. С дачи 56-летней женщины вор унес фарфоровые и керамические статуэтки. В другой деревне злоумышленник также прихватил из чужого дома старинные изделия из керамики и фарфора, рассказали в МВД.

Сотрудники угрозыска установили, что к кражам причастен 34-летний житель Олонца. Мужчина признался, что коллекционирование старинных изделий – его хобби и дополнительный заработок. Вещи из фарфора и керамики он приводил в надлежащий вид, а затем продавал в Интернете.

В деревенских домах неподалеку от города для его коллекции нашлось много интересных экземпляров. Часть похищенных статуэток полиция изъяла. По фактам краж с незаконным проникновением в жилые дома возбуждены уголовные дела.